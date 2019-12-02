В казанских МФЦ начали ставить в очередь в детские сады

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-02T09:58:46+03:00

Там родителей проконсультируют по набору, содержанию и оформлению необходимых документов, а также помогут заполнить само заявление. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Заявляется, что там родителям придется ждать приема придется не более 15 минут

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С начала декабря этого года в Казани встать в очередь в детские сады родители могут при посещении Многофункциональных центров (МФЦ), сообщают в Минобразования Татарстана.

Это было сделано для удобства горожан. Главным преимуществом здесь является именно экономия времени заявителя. Утверждается, что ждать приема придется не более 15 минут. Обратится за услугой могут родители, детям которых от двух месяцев до семи лет.

Так, в казанских МФЦ их проконсультируют по набору, содержанию и оформлению необходимых документов, а также помогут заполнить само заявление.

Также там можно подать его и в плане смены желаемого детсада, о переводе ребенка в другое дошкольное учреждение, по факту подтверждения льгот, о необходимости направления ребенка в специализированные группы или об отказе от направления в детсад. При этом обращаться в МФЦ можно независимо от места жительства.

Помимо всего этого, подать заявление на постановку в очередь в детский сад можно и через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU