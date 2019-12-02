В Чебоксарах с 17-го этажа упал 20-летний парень

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-02T09:45:12+03:00

От полученных травм он скончался на месте

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Трагический случай произошел сегодня, 2 декабря, рано утром в доме №17 по улице Гастелло в Новоюжном районе столицы Чувашии. Там с 17-го этажа упал 20-летний молодой человек. Полученные травмы оказались смертельными, он скончался на месте еще до приезда медиков.

На месте ЧП работают оперативные службы Чебоксар. Выясняются причины гибели парня, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии. Среди версий произошедшего - суицид и несчастный случай. Опрашиваются соседи, очевидцы, родные и знакомые погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU