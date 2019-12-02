В Чебоксарах с 17-го этажа упал 20-летний парень
Трагический случай произошел сегодня, 2 декабря, рано утром в доме №17 по улице Гастелло в Новоюжном районе столицы Чувашии. Там с 17-го этажа упал 20-летний молодой человек. Полученные травмы оказались смертельными, он скончался на месте еще до приезда медиков.
На месте ЧП работают оперативные службы Чебоксар. Выясняются причины гибели парня, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии. Среди версий произошедшего - суицид и несчастный случай. Опрашиваются соседи, очевидцы, родные и знакомые погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»