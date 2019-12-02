До 2022 года в казанских дворах оборудуют почти 2 000 площадок для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-02T08:50:22+03:00

Кроме того, сейчас идет разработка экспериментального проекта по созданию в городе фандоматов – устройства по приему тары из материалов годных для переработки. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Уже сейчас в Казани в 80% дворах стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. На них имеются надписи на двух языках – русском и татарском. До конца этого года запланировано обустроить еще 70 таких площадок. Все это делается, в том числе, в рамках проекта президента Татарстана «Наш двор».

Всего же к 2020 году в столице Татарстана построят, а также переоборудуют уже существующие, 1 928 площадок для раздельного сбора отходов.

Кроме того, сейчас идет разработка экспериментального проекта по созданию в городе фандоматов – устройства по приему тары из материалов годных для переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU