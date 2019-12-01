В Татарстане из-за неправильной установки электрообрудования загорелась квартира
В субботу, 30 ноября в селе Высокая Гора на улице Большая Красная в жилом доме вспыхнула квартира. Об этом пожарным сообщил очевидец.
Когда огнеборцы прибыли на место, была угроза распространения огня на вышестоящие и соседние квартиры. Однако им удалось сначала локализовать пожар, а после его ликвидировать.
До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, 8 из которых дети. Пострадавших нет.
- Сгорела комната (зал) 3х6 м так же балкон 2х3м на общей площади 24 м2. Частичное закопчение коридора и 2-х комнат. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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