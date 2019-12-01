2019-12-01T19:40:35+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за неправильной установки электрообрудования загорелась квартира

Угроза распространения огня на соседние квартиры заставила 30 человек эвакуироваться
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В субботу, 30 ноября в селе Высокая Гора на улице Большая Красная в жилом доме вспыхнула квартира. Об этом пожарным сообщил очевидец.

Когда огнеборцы прибыли на место, была угроза распространения огня на вышестоящие и соседние квартиры. Однако им удалось сначала локализовать пожар, а после его ликвидировать.

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, 8 из которых дети. Пострадавших нет.

- Сгорела комната (зал) 3х6 м так же балкон 2х3м на общей площади 24 м2. Частичное закопчение коридора и 2-х комнат. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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