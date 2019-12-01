2019-12-01T18:40:51+03:00
Происшествия

В Нижнекамске пожарные спасли 6 человек, среди которых 2 ребенка

В квартире пятиэтажного дома загорелась комната, дым из которой начал проникать к соседям [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В субботу, 30 ноября, в 16.58 стало известно о пожаре в пятиэтажном доме №21 на улице Спортивная в Нижнекамске. В одной из квартир загорелась комната. Едкий дым стал проникать к соседям.

Пожарные прибыли на место спустя 2 минуты. К тому моменту 10 человек эвакуировались самостоятельно, а шестерым (двое из которых дети) потребовалась помощь пожарных.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- В 17.07 открытое горение на площади 12 квадратных метров было ликвидировано, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Пострадавших в результате пожара нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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