В Нижнекамске пожарные спасли 6 человек, среди которых 2 ребенка
В субботу, 30 ноября, в 16.58 стало известно о пожаре в пятиэтажном доме №21 на улице Спортивная в Нижнекамске. В одной из квартир загорелась комната. Едкий дым стал проникать к соседям.
Пожарные прибыли на место спустя 2 минуты. К тому моменту 10 человек эвакуировались самостоятельно, а шестерым (двое из которых дети) потребовалась помощь пожарных.
Фото: МЧС Татарстана
- В 17.07 открытое горение на площади 12 квадратных метров было ликвидировано, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Пострадавших в результате пожара нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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