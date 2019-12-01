Ночью и утром 2 декабря в Татарстане ожидается метель и гололед

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-01T19:02:54+03:00

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Ночью и утром 2 декабря в Татарстане ожидаются сильный ветер порывами до 15 м/с и метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. Об этом жителей республики предупреждает МЧС региона.

По информации местного Гидрометцентра, ночью и днем дороги Татарстана покроет гололедица. Кроме того, не исключается и возможный гололед.

Ведомство рекомендует жителям республики ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. При сильном ветре на улице стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта и у недостроенных зданий. Также рекомендуется не подходить близко к рекламным щитам, вывескам, деревьям, дорожным знакам и линиям электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU