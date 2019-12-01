1 декабря в Казани открылась новая фермерская ярмарка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-01T11:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 декабря, в 12.00 в Казани состоится открытие фермерской ярмарки “Аграхолл”. Она расположилась по адресу Оренбургский тракт, 22 и будет работать с 8.00 до 22.00. Общая территория ярмарки оставляет около 1,7 тысяч квадратных метров.

Известно, что свою продукцию там будут представлять крупные сельхозпроизводители. Также участие в проекте доступно частным фермерам.

- Задачу по открытию агропромышленных парков в муниципальных районах и городах Татарстана поставил президент республики Рустам Минниханов. Основная цель – поддержка местных товаропроизводителей и фермерских хозяйств, сокращение дистанции между сельхозпроизводителями и потребителями, уменьшение количества посредников, - сообщает мэрия города.

ИСТОЧНИК KP.RU