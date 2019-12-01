В Марий Эл автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу на “красный”
Около 23 часов в пятницу, 29 ноября, в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей произошел наезд на пешехода. Автомобиль ВАЗ-2107 сбил 30-летнего мужчину. По предварительным данным, последний решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда мужчина был госпитализирован. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, сообщает УГИБДД Марий Эл.
В этот же день, но в 6 часов утра на Сернурском тракте также сбили пешехода. 44-летний мужчина переходил дорогу по “зебре”, когда на него наехала иномарка Nissan. За рулем авто был 70-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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