2019-12-01T13:02:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу на “красный”

30-летний мужчина был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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Около 23 часов в пятницу, 29 ноября, в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей произошел наезд на пешехода. Автомобиль ВАЗ-2107 сбил 30-летнего мужчину. По предварительным данным, последний решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда мужчина был госпитализирован. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, сообщает УГИБДД Марий Эл.

В этот же день, но в 6 часов утра на Сернурском тракте также сбили пешехода. 44-летний мужчина переходил дорогу по “зебре”, когда на него наехала иномарка Nissan. За рулем авто был 70-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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