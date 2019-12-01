В Казани загорелся частный гараж
В субботу, 30 ноября, жители Казани в социальных сетях обсуждали пожар на улице Литвинова в Авиастроительном районе города. Как оказалось, днем там вспыхнул гараж с автомобилями. В 14.43 информация об этом поступила МЧС Татарстана.
На место оперативно прибыли пожарные, которые эвакуировали из гаража два автомобиля. Один спасти им не удалось, и его повредил огонь.
Сам пожар же был потушен спустя час - в 15.56. Его площадь составила порядка 100 квадратных метров.
- Пострадавших нет, - сообщают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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