В Казани загорелся частный гараж

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-01T10:01:43+03:00

Пожарные успели эвакуировать два автомобиля, но один все-таки был поврежден огнем

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В субботу, 30 ноября, жители Казани в социальных сетях обсуждали пожар на улице Литвинова в Авиастроительном районе города. Как оказалось, днем там вспыхнул гараж с автомобилями. В 14.43 информация об этом поступила МЧС Татарстана.

На место оперативно прибыли пожарные, которые эвакуировали из гаража два автомобиля. Один спасти им не удалось, и его повредил огонь.

Сам пожар же был потушен спустя час - в 15.56. Его площадь составила порядка 100 квадратных метров.

- Пострадавших нет, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU