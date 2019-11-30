В Татарстане показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ в два раза ниже общероссийских
И это при том, что в целом по стране и так наблюдается снижение
За четыре года темпы снижения распространения составили 9%.
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Как сообщила на пресс-конференции журналистам зам главврача Республиканского центра по профилактики и борьбе СПИДом в Татарстане Фирая Нагимова, в республике показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ в два раза ниже средних общероссийских. И это при том, что в целом по стране и так наблюдается снижение
Кроме того, специалист в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) заявила, что в Татарстане уже четвертый год ВИЧ идет на убыль – темп снижения составил 9%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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