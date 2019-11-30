В Татарстане показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ в два раза ниже общероссийских

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-30T14:02:59+03:00

И это при том, что в целом по стране и так наблюдается снижение

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Как сообщила на пресс-конференции журналистам зам главврача Республиканского центра по профилактики и борьбе СПИДом в Татарстане Фирая Нагимова, в республике показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ в два раза ниже средних общероссийских. И это при том, что в целом по стране и так наблюдается снижение

Кроме того, специалист в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) заявила, что в Татарстане уже четвертый год ВИЧ идет на убыль – темп снижения составил 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU