2019-11-30T13:33:46+03:00
Происшествия

Одного из участников стрельбы в Казани почти на месяц отправили в камеру

Его, а также его знакомого, участвовавшего в массовых разборках, искали довольно долго
Олег ЛУГОВОЙ
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Его вместе с приятелем нашли и задержали на съемной квартире.Его вместе с приятелем нашли и задержали на съемной квартире.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Массовая разборка со стрельбой произошла еще 25 октября этого года в Кировском районе Казани, а последних ее участников – двух местных жителей, удалось найти и задержать лишь на днях в съемной квартире. Мужчины тут же во всем сознались и указали на тайник, где хранился автомат похожий на АКСУ, а также пистолет схожий на ПМ.

Одного из задержанных доставили в Вахитовский районный суд, где на время следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый в стрельбе пробудет в камере СИЗО до 26 декабря 2019 года.

Напомним, в ту ночь в разборке участвовали около 20 человек, 14 из них были задержаны по «горячим следам». А вот двоих, которые открыли огонь, искали довольно долго. По версии правоохранителей, стрельба велась из травматического пистолета и выхолощенного автомата. В больницу после пальбы обратился один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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