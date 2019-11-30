Одного из участников стрельбы в Казани почти на месяц отправили в камеру

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-30T13:33:46+03:00

Его, а также его знакомого, участвовавшего в массовых разборках, искали довольно долго

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Массовая разборка со стрельбой произошла еще 25 октября этого года в Кировском районе Казани, а последних ее участников – двух местных жителей, удалось найти и задержать лишь на днях в съемной квартире. Мужчины тут же во всем сознались и указали на тайник, где хранился автомат похожий на АКСУ, а также пистолет схожий на ПМ.

Одного из задержанных доставили в Вахитовский районный суд, где на время следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый в стрельбе пробудет в камере СИЗО до 26 декабря 2019 года.

Напомним, в ту ночь в разборке участвовали около 20 человек, 14 из них были задержаны по «горячим следам». А вот двоих, которые открыли огонь, искали довольно долго. По версии правоохранителей, стрельба велась из травматического пистолета и выхолощенного автомата. В больницу после пальбы обратился один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU