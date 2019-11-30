Ленар Файзутдинов официально стал главным аналитиком аппарата президента Татарстана
Соответствующий указ подписал сам глава республики Рустам Минниханов
Ранее эту должность занимал Айдар Салимгараев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Место начальника информационно-аналитического управления аппарата президента Татарстана перестало пустовать. После ухода Айдара Салимгараева, который теперь руководит агентством «Татмедиа», его должность занял Ленар Файзутдинов. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
До этого назначения Файзутдинов занимал кресло генерального директора маркетингового агентства «Теория Дарвина».
ИСТОЧНИК KP.RU
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