2019-11-30T13:17:36+03:00
Политика

Ленар Файзутдинов официально стал главным аналитиком аппарата президента Татарстана

Соответствующий указ подписал сам глава республики Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ранее эту должность занимал Айдар Салимгараев.Ранее эту должность занимал Айдар Салимгараев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Место начальника информационно-аналитического управления аппарата президента Татарстана перестало пустовать. После ухода Айдара Салимгараева, который теперь руководит агентством «Татмедиа», его должность занял Ленар Файзутдинов. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

До этого назначения Файзутдинов занимал кресло генерального директора маркетингового агентства «Теория Дарвина».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ в два раза ниже общероссийских
Одного из участников стрельбы в Казани почти на месяц отправили в камеру
2 миллиона квадратных метров – таков итога на конец осени 2019 года по строительству жилья в Татарстане
В Татарстане двух иностранцев, пойманных с 10 килограммами наркотиков, приговорили к 18,5 годам колонии
В Казани на платных парковках появились новые дорожные знаки
В Татарстане пьяный лихач столкнул с дороги микроавтобус с вахтовиками: 4 человека пострадали
В Татарстане гостевого убийцу приговорили к 19 годам колонии
В 2020 году в жилых домах Чебоксар заменят 90 лифтов
Расколол пылесос о свою мать и убил ее: по этому обвинению будут судить сына
По дороге из Казани в Йошкар-Олу пропал 27-летний парень
В Казани задержали мужчин, устроивших перестрелку в Кировском районе
В Чебоксары прибыли 8 новых автобусов, которые будут работать на маршруте №26
В феврале 2020 года в Чебоксарах пройдет ежегодный большой картофельный форум
В Набережных Челнах охранник выплатит более 300 тысяч рублей мужчине, которого бросил на тротуар
КАЗ «Туполев» потратит более 1,6 миллиона рублей на создание лабораторного корпуса
В Казани пройдет концерт рок-группы БИ-2
В Казани продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир Поволжья
В 2020 году в Набережных Челнах отремонтируют 220 домов
Новый Год – 2020 в Набережных Челнах: в Комсомольском районе завершается монтаж трех елок
В Йошкар-Оле в сосновой роще заблудился 80-летний пенсионер
Жители Йошкар-Олы могут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году
В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели семью с маленьким ребенком