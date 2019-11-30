2 миллиона квадратных метров – таков итога на конец осени 2019 года по строительству жилья в Татарстане

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-30T12:45:37+03:00

Также в республике наблюдается рост в сфере строительства именно частных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это уже 97% от того, что было к этому времени в 2018-ом

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В эту субботу, 30 ноября, на республиканском совещании в Доме правительства глава Минстрой Ирек Файзуллин сообщил о темпах строительства жилья в регионе на конец осени 2019 года.

Так, по словам министра, к этому времени ив эксплуатацию уже введено 2 миллиона квадратных метров. Это 97% от того, что было к этому времени в 2018-ом.

Например, по инвестпрограме Госжилфонда Татарстана на конец этого года запланировано сдать 165 домов с 7 838 квартирами – 438,3 тысячи квадратных метров. Из них на конец ноября отчитались по 96 объектам (3 557 квартир) – это 45% от намеченного.

Кроме того, по данным Файзуллина, в республике построено больше частных домов – 7 638 объектов. И это при том, что по всем планам к этому моменту должны были ввести в эксплуатацию 7 325 домов, рост составил 4,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU