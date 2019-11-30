В Казани на платных парковках появились новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-30T11:21:52+03:00

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В столице Татарстана на платных парковках появились новые дорожные знаки – совмещенные. Теперь обозначения «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов» размещены на одном аншлаге. Их разместили согласно новому ГОСТу, который позволяет делать уменьшенные и совмещенные знаки.

Именно последнее нововведение и оценили в комитете транспорта Казани. Там заявляют, что совмещенные знаки позволят сократить их общее количество в городе, что, в частности, сэкономит бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU