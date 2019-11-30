В Казани на платных парковках появились новые дорожные знаки
Они позволяют снизить траты из городского бюджета
Фото: kzn.ru
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В столице Татарстана на платных парковках появились новые дорожные знаки – совмещенные. Теперь обозначения «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов» размещены на одном аншлаге. Их разместили согласно новому ГОСТу, который позволяет делать уменьшенные и совмещенные знаки.
Именно последнее нововведение и оценили в комитете транспорта Казани. Там заявляют, что совмещенные знаки позволят сократить их общее количество в городе, что, в частности, сэкономит бюджетные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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