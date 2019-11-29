2019-11-29T18:44:53+03:00
Происшествия

В Казани задержали мужчин, устроивших перестрелку в Кировском районе

Задержанные свою вину признали
Лика ИСАЕВА
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Полицейские отправили обнаруженное оружие на экспертизуПолицейские отправили обнаруженное оружие на экспертизу
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В полночь 25 октября в Кировском районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Поселковая и Кызыл-Армейская во время встречи примерно 20 человек началась стрельба. Жители соседних домов вызвали полицию, но еще до приезда стражей порядка эти молодые люди скрылись. Но в больницу с огнестрельным ранением обратился 30-летний мужчина.

Отыскать их смогли 28 ноября сотрудники по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана совместно с сотрудниками Росгвардии республики. Выяснилось, что злоумышленники снимали квартиру в Казани.

Все задержанные свою вину признали. Они указали тайник на территории Технополиса, где обнаружили и изъяли предмет схожий с автоматом АКСУ и пистолет схожий с ПМ. Сейчас все это отправлено на экспертизу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в МВД Татарстана. - Максимальное наказание данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Во время розыска выяснилось, что в ту ночь между собравшимися на перекрестке мужчинами произошел конфликт. Один из его участников несколько раз выстрелил, после этого все скрылись в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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