В феврале 2020 года в Чебоксарах пройдет ежегодный большой картофельный форум

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-29T17:53:31+03:00

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С 27 по 28 февраля 2020 года в Чебоксарах будет проходить выставка «Картофель-2020». Она развернется на территории торгового комплекса «Николаевский». Мероприятие проходит ежегодно и собирает участников из различных регионов России и республики Белорусь.

В рамках выставки пройдут тематические круглые столы. Они будут посвящены в том числе развитию селекции и семеноводства картофеля, новым перспективным сортами российских оригинаторов, инновационным технологиям производства и переработки овощей, возможностям развития общего рынка.

Также на территории будут проходить дегустации, презентации коллекций лучших отечественных селекционных достижений.

Все желающие смогут посетить мероприятие и купить семенной картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU