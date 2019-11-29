Новый Год – 2020 в Набережных Челнах: в Комсомольском районе завершается монтаж трех елок

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-29T15:24:43+03:00

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В Набережных Челнах уже все всю идет подготовка к празднованию грядущего Нового года. Так, в Комсомольском районе уже завершается монтаж трех елок. Все они украшаются игрушками и световой иллюминацией.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Кроме этого, на праздничных площадках района сооружаются горки для катания на тюбингах и ледяные лабиринты. Также там установят светящиеся элементы и фигуры животных.

- Администрацией района организован конкурс снежных фигур среди районных образовательных учреждений. Лучшие из них будут представлены на основных праздничных площадках, - сообщает администрация татарстанского автограда.

Елки Комсомольского района начнут работать уже в начале декабря.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

ИСТОЧНИК KP.RU