2019-11-29T15:24:43+03:00
Общество

Новый Год – 2020 в Набережных Челнах: в Комсомольском районе завершается монтаж трех елок

Зеленые красавицы засверкают уже в начале декабря [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Набережных ЧелновФото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах уже все всю идет подготовка к празднованию грядущего Нового года. Так, в Комсомольском районе уже завершается монтаж трех елок. Все они украшаются игрушками и световой иллюминацией.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Кроме этого, на праздничных площадках района сооружаются горки для катания на тюбингах и ледяные лабиринты. Также там установят светящиеся элементы и фигуры животных.

- Администрацией района организован конкурс снежных фигур среди районных образовательных учреждений. Лучшие из них будут представлены на основных праздничных площадках, - сообщает администрация татарстанского автограда.

Елки Комсомольского района начнут работать уже в начале декабря.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах охранник выплатит более 300 тысяч рублей мужчине, которого бросил на тротуар
КАЗ «Туполев» потратит более 1,6 миллиона рублей на создание лабораторного корпуса
В Казани пройдет концерт рок-группы БИ-2
В Казани продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир Поволжья
В 2020 году в Набережных Челнах отремонтируют 220 домов
В Йошкар-Оле в сосновой роще заблудился 80-летний пенсионер
Жители Йошкар-Олы могут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году
В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели семью с маленьким ребенком
В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб
В Казани при столкновении двух троллейбусов пострадали 7 пассажиров
У банка «Открытие» заработал новый офис в Казани
Два татарстанца отделались условным сроком вымогательство и избиение подростка
В Марий Эл ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге в Йошкар-Олу
Скончался татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев
Машину разорвало на две части: в Чувашии огласили приговор подростку, который стал виновником ДТП с пострадавшей
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал
В медучреждения Татарстана не пускают без справки о вакцинации против кори
«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»
1 декабря 2019 года в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов
Президент Чехии Милош Земан предположил, что бизнес-делегацию его страны не пустили в Казань из-за отчета контрразведки
Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Джуманджи"
В Казани бухгалтер фирмы подарила "экстрасенсу" более 1,5 миллионов рублей
Зимой 2019/2020 на очистку от снега крыш судов Татарстана хотят потратят 1,3 миллиона рублей
64-летнего татарстанца обвинили в обмане дольщиков на 330 миллионов рублей и скоро будут судить
В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей
В Чебоксарах в больнице после ДТП скончалась 17-летняя школьница