В Казани продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир Поволжья
Чтобы купить квартиру площадью чуть более 44 «квадратов» нужно отдать 9,3 миллионов рублей
Фото: pixabay.com
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Однокомнатная квартира в казанском жилом комплексе Grande Rosso стоит 9,3 миллионов рублей. Так, жилье попало в топ-10 самых дорогих «однушек» в новостройках Приволжского федерального округа. Оно заняло в нем 4 место. Рейтинг составлял ЦИАН.
Отметим, что казанская квартира самая маленькая в списке. Ее площадь составляет чуть более 44 «квадратов».
ИСТОЧНИК KP.RU