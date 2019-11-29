2019-11-29T16:33:01+03:00
Общество

В Казани продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир Поволжья

Чтобы купить квартиру площадью чуть более 44 «квадратов» нужно отдать 9,3 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Однокомнатная квартира в казанском жилом комплексе Grande Rosso стоит 9,3 миллионов рублей. Так, жилье попало в топ-10 самых дорогих «однушек» в новостройках Приволжского федерального округа. Оно заняло в нем 4 место. Рейтинг составлял ЦИАН.

Отметим, что казанская квартира самая маленькая в списке. Ее площадь составляет чуть более 44 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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