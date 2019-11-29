КАЗ «Туполев» потратит более 1,6 миллиона рублей на создание лабораторного корпуса
Общая площадь всех создаваемых территорий составит около 21,4 тысячи квадратных метра
Фото: пресс-служба ПАО "Туполев"
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На Казанском авиационном заводе появится лабораторный корпус и испытательный бокс для отработки бортовых систем и агрегатов. На разработку его рабочей документации и строительство уже выделено более 1,6 миллионов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, общая площадь всех создаваемых территорий составит около 21,4 тысячи квадратных метра. Работы должны быть выполнены в течение 21 месяца после подписания договора с подрядчиком. Последний же будет выбран 25 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU