2019-11-29T14:03:35+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб

По предварительным данным, водитель иномарки "Фольскваген" сел за руль уставшим [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: прислано очевидцемФото: прислано очевидцем
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Смертельная авария произошла 29 ноября в 6.00 на 36 километре автодороги "Сорочьи горы-Шали" в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки "Фольскваген", находящийся за рулем в утомленном состоянии, превысил скорость и вылетел на встречку. Там его легковушка врезалась в грузовой автомобиль "Скания".

- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель легковушки, - сообщили в МВД Татарстана.

"Комсомольская правда-Казань" получила эксклюзивные кадры с места аварии.

В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб.видео очевидца

ИСТОЧНИК KP.RU

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