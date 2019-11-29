СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-29T14:03:35+03:00

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Смертельная авария произошла 29 ноября в 6.00 на 36 километре автодороги "Сорочьи горы-Шали" в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки "Фольскваген", находящийся за рулем в утомленном состоянии, превысил скорость и вылетел на встречку. Там его легковушка врезалась в грузовой автомобиль "Скания".

- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель легковушки, - сообщили в МВД Татарстана.

"Комсомольская правда-Казань" получила эксклюзивные кадры с места аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746863" frameborder="0"></iframe> В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб.видео очевидца

ИСТОЧНИК KP.RU