В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб
Смертельная авария произошла 29 ноября в 6.00 на 36 километре автодороги "Сорочьи горы-Шали" в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки "Фольскваген", находящийся за рулем в утомленном состоянии, превысил скорость и вылетел на встречку. Там его легковушка врезалась в грузовой автомобиль "Скания".
- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель легковушки, - сообщили в МВД Татарстана.
"Комсомольская правда-Казань" получила эксклюзивные кадры с места аварии.
В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб.видео очевидца
ИСТОЧНИК KP.RU
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