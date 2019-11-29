В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели семью с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-29T14:24:07+03:00

Спасателям пришлось эвакуировать лишь три коровы и одну лошадь

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Накануне рано утром в экстренные службы поступило сообщение о горящем частном доме на улице Центральная села Терси Агрызского района Татарстана.

Прибывших пожарных встретил хозяин дома. Он объяснил, что он живет с женой и семимесячной дочкой. Они успели вовремя выйти на улицу и не пострадать – их предупредил сигнал заблаговременно установленного пожарного извещателя.

К этому времени деревянный бревенчатый дом уже вовсю полыхал. Обрушилась кровля. Существовала угроза перехода огня на соседние строение, сарай и бани – все это под общей крышей на расстоянии пяти метров.

В сарае находились три коровы и одна лошадь. Пожарные эвакуировали животных. Вскоре огонь был потушен.

- Предварительная причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU