В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели семью с маленьким ребенком
Накануне рано утром в экстренные службы поступило сообщение о горящем частном доме на улице Центральная села Терси Агрызского района Татарстана.
Прибывших пожарных встретил хозяин дома. Он объяснил, что он живет с женой и семимесячной дочкой. Они успели вовремя выйти на улицу и не пострадать – их предупредил сигнал заблаговременно установленного пожарного извещателя.
К этому времени деревянный бревенчатый дом уже вовсю полыхал. Обрушилась кровля. Существовала угроза перехода огня на соседние строение, сарай и бани – все это под общей крышей на расстоянии пяти метров.
В сарае находились три коровы и одна лошадь. Пожарные эвакуировали животных. Вскоре огонь был потушен.
- Предварительная причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»