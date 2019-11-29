2019-11-29T13:55:09+03:00
Происшествия

В Казани при столкновении двух троллейбусов пострадали 7 пассажиров

Один из водителей общественного транспорта не выбрал безопасную дистанцию
Лика ИСАЕВА
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Среди пострадавших есть подросток.Среди пострадавших есть подросток.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Столкновение двух троллейбусов в Советском районе столицы Татарстана произошло 28 ноября в 19.10 напротив дома №106 по улице Юлиуса Фучика. По предварительным данным, 25-летний водитель общественного транспорта, перевозившего пассажиров по маршруту №9, грубо нарушил правила дорожного движения - он не соблюдал дистанцию, и его троллейбус врезался в другой, стоявший впереди. От удара транспорт маршрута №12, под управлением 60-летнего водителя, откинуло в столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры обоих транспортных средств. Из троллейбуса №9 к медикам обратились: с травмами головы три женщины 61 года, 30 лет и 25 лет, еще одна 25-летняя пассажирка получила травму ноги.

Из троллейбуса №12 с переломами ребер и травмой плеча в больницу доставили 68-летнюю пенсионерку, 13-летняя девочка получила травму поясницы, 18-летний молодой человек получил травму головы и плеча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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