2019-11-29T12:53:26+03:00
Происшествия

Два татарстанца отделались условным сроком вымогательство и избиение подростка

Напуганный школьник сначала сказал врачам, что упал с велосипеда
Олег ЛУГОВОЙ
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Правда, данный приговор суда пока не вступил в законную силу.Правда, данный приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Два жителя Алексеевского района Татарстана в возрасте 20 и 22 лет были признаны судом виновными по уголовной статье «вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Так, было доказано, что 10 июля этого года на пляже поселка Алексеевское осужденные требовали у знакомого 15-летнего подростка 5 тысяч рублей. При этом молодчики хорошенько избили паренька. Из-за чего он оказался в местной больнице. Запуганный школьник рассказал врачам, что просто упал с велосипеда. Вот только травмы были слишком серьезными и подростка отправили в РКБ. Только после разговора с отцом он решился сообщить как было все на самом деле. Молодых людей, избивших школьника, задержали.

- Свою вину парни полностью признали. В итоге суд назначил им наказание каждому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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