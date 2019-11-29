У банка «Открытие» заработал новый офис в Казани
Фото: Екатерина ПАВЛОВА
В этот четверг в Казани заработало новое отделение банка «Открытие», расположенное на улице Московская, 11. В торжественной церемонии перерезания ленточки принял участие президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
- Формат офиса новый для Казани и традиционен для нового «Открытия». Он комфортный для клиентов, думаю, и самим работникам будет удобно работать здесь, - сказал он.
Управляющий отделением банка в Татарстане Дамир Габдулхаков призвал сотрудников выстроить доброжелательные взаимоотношения с клиентами.
Замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин подчеркнул, что в республике давно выстроено взаимодействие с банком «Открытие».
- Между банком и Гарантийным фондом Татарстана заключено соглашение, не первый год ведется работа. Благодаря совместным программам предпринимателям удалось привлечь миллиард рублей, - отметил он.
Новое отделение банка, считает замминистра, стало еще одним шагом в совершенствовании работы с физлицами и предпринимателями.