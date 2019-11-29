У банка «Открытие» заработал новый офис в Казани

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-29T13:26:39+03:00

В отделении созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов

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Фото: Екатерина ПАВЛОВА

В этот четверг в Казани заработало новое отделение банка «Открытие», расположенное на улице Московская, 11. В торжественной церемонии перерезания ленточки принял участие президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

- Формат офиса новый для Казани и традиционен для нового «Открытия». Он комфортный для клиентов, думаю, и самим работникам будет удобно работать здесь, - сказал он.

Управляющий отделением банка в Татарстане Дамир Габдулхаков призвал сотрудников выстроить доброжелательные взаимоотношения с клиентами.

Замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин подчеркнул, что в республике давно выстроено взаимодействие с банком «Открытие».

- Между банком и Гарантийным фондом Татарстана заключено соглашение, не первый год ведется работа. Благодаря совместным программам предпринимателям удалось привлечь миллиард рублей, - отметил он.

Новое отделение банка, считает замминистра, стало еще одним шагом в совершенствовании работы с физлицами и предпринимателями.