Скончался татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-29T12:06:01+03:00

Рафаэль Сахибаев был солистом театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля и доцентом казанской консерватории

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В пятницу, 29 ноября, стало известно о смерти татарского оперного певцы, педагога, народного артиста ТАССР Рафаэля Сахабиева. Об этом на своей соцстранице сообщил работник культуры Татарстана Рифат Фаттахов. Отметим Сахабиеву было 68 лет.

В 1976 году Рафаэль Сахабиев окончил Казанскую государственную консерваторию. После он стал солистом театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля.

А в 1997 году певец вернулся в стены родной консерватории, но уже в качестве преподавателя. В 2001 он стал доцентом.

ИСТОЧНИК KP.RU