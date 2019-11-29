Расколол пылесос о свою мать и убил ее: по этому обвинению будут судить сына

СЕГОДНЯ 19:44 2019-11-29T19:44:58+03:00

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В скором времени 25-летний житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 сентября 2019 года у себя дома мужчина по пьяни поссорился со своей 53-летней матерью. В ходе конфликта он набросился на нее и жестоко избил – нанес не менее 65 ударов. Бил куда придется, в том числе и пылесосом, который в итоге просто раскололся на части.

В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее сына задержали. Сейчас он дожидается своей участи, находясь под стражей.

- Расследование уголовного дела завершено, все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU