Жители Йошкар-Олы могут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-29T14:43:43+03:00

Люди могут отдать свой голос за один из несколько территории из 42 предложенных администрацией города Фото: Владимир ВОРСОБИН

В голосовании, которое будет проходить до 2 декабря, могут принять участие горожане старше 14 лет

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В пятницу, 29 ноября, в Йошкар-Оле стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. Оно продлиться вплоть до 16.00 2 декабря. Отдать свой голос за одно или несколько мест может каждый горожанин старше 14 лет.

Так, в голосовании принимают участие 42 территории. Среди которых:

Сквер имени Свирина и прилегающая пешеходная зона улицы Суворова;

Пешеходная зона «Вашская»;

Пешеходная зона от дома № 18 по улице Подольских Курсантов до улицы Дружбы;

Пешеходная зона от улицы Кирова до улицы Петрова;

Пешеходная зона перед домом № 57 на улице Димитрова;

Пешеходная зона по улице Дружбы (от школы № 30 до улицы Транспортная);

Пешеходная зона улицы Машиностроителей по нечетной стороне от улицы Суворова до Баумана;

Пешеходная зона улицы Карла Либкнехта по четной стороне (от Медицинской до Мира);

Пешеходная зона проспекта Гагарина по нечетной стороне (от Панфилова до Яналова);

Пешеходная зона улицы Васильева по нечетной стороне (от Строителей до Яна Крастыня);

Пешеходная зона улицы Вознесенская по четной стороне (от Красноармейской до Чехова);

Пешеходная зона улицы Героев Сталинградской битвы по нечетной стороне (от дома № 37А до дома № 41);

Пешеходная зона улицы Зарубина по нечетной стороне (от Первомайской до Машиностроителей);

Пешеходная зона улицы Зарубина по четной стороне (от Первомайской до Лобачевского);

Пешеходная зона улицы Йывана Кырли по нечетной стороне (от Баумана до Фестивальной);

Пешеходная зона улицы Йывана Кырли по четной стороне (от Дворца молодежи до дома № 42 по улице Кырли);

Пешеходная зона улицы Карла Либкнехта по четной стороне (от Мира до Ленинского проспекта);

Пешеходная зона улицы Кирова по нечетной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева);

Пешеходная зона улицы Кирова по четной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева);

Пешеходная зона улицы Красноармейская (от Машиностроителей до Транспортной);

Пешеходная зона улицы Красноармейская по нечетной стороне (от Первомайской до Осипенко);

Пешеходная зона улицы Кремлевская (от Советской до Рябинина);

Пешеходная зона улицы Куйбышева вдоль домов №№ 51, 53 (от Димитрова до дороги, ведущей во двор дома № 35А по улице Куйбышева);

Пешеходная зона улицы Лебедева по четной стороне (от Героев Сталинградской битвы до Карла Либкнехта) и нечетной стороне Ленинского проспекта (от Карла Либкнехта до Петрова);

Пешеходная зона улицы Луначарского (от переулка Чайкиной 1-й до дома № 91 улицы Луначарского);

Пешеходная зона улицы Мира (от Героев Сталинградской битвы до дома № 12 улицы Звездная);

Пешеходная зона улицы Молодежная села Семеновка (от дома №4 улицы Сернурский тракт до дома № 5 улицы Молодежная);

Пешеходная зона улицы Осипенко по нечетной стороне (от Красноармейской до Пролетарской);

Пешеходная зона улицы Первомайская по четной стороне (от Толстого до Чехова);

Пешеходная зона улицы Пролетарская по нечетной стороне (от Советской до Комсомольской);

Пешеходная зона улицы Прохорова (от Яна Крастыня до Строителей);

Пешеходная зона улицы Рябинина (от Ленинского проспекта до Суворова);

Пешеходная зона улицы Свердлова (от Машиностроителей до Анциферова);

Пешеходная зона села Семеновка, улицы Гагарина;

Пешеходная зона улицы Советская (от Пролетарской до Чехова);

Пешеходная зона улицы Советская по четной стороне (от Толстого до Луговой);

Пешеходная зона улицы Строителей по четной стороне (от Васильева до Кырли);

Пешеходная зона улицы Чехова по четной стороне (от дома № 74 до улицы Первомайская);

Пешеходная зона улицы Эшкинина (от Ленинского проспекта до бульвара Чавайна);

Пешеходная зона улицы Яна Крастыня по четной стороне (от Васильева до Прохорова);

Пешеходная зона улицы Эшпая по нечетной стороне (от Кремлевской до Ленинского проспекта);

Пешеходная зона, прилегающая к территории детского сада № 5 со стороны бульвара Чавайна.

ИСТОЧНИК KP.RU