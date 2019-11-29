Жители Йошкар-Олы могут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году
В пятницу, 29 ноября, в Йошкар-Оле стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. Оно продлиться вплоть до 16.00 2 декабря. Отдать свой голос за одно или несколько мест может каждый горожанин старше 14 лет.
Так, в голосовании принимают участие 42 территории. Среди которых:
Сквер имени Свирина и прилегающая пешеходная зона улицы Суворова;
Пешеходная зона «Вашская»;
Пешеходная зона от дома № 18 по улице Подольских Курсантов до улицы Дружбы;
Пешеходная зона от улицы Кирова до улицы Петрова;
Пешеходная зона перед домом № 57 на улице Димитрова;
Пешеходная зона по улице Дружбы (от школы № 30 до улицы Транспортная);
Пешеходная зона улицы Машиностроителей по нечетной стороне от улицы Суворова до Баумана;
Пешеходная зона улицы Карла Либкнехта по четной стороне (от Медицинской до Мира);
Пешеходная зона проспекта Гагарина по нечетной стороне (от Панфилова до Яналова);
Пешеходная зона улицы Васильева по нечетной стороне (от Строителей до Яна Крастыня);
Пешеходная зона улицы Вознесенская по четной стороне (от Красноармейской до Чехова);
Пешеходная зона улицы Героев Сталинградской битвы по нечетной стороне (от дома № 37А до дома № 41);
Пешеходная зона улицы Зарубина по нечетной стороне (от Первомайской до Машиностроителей);
Пешеходная зона улицы Зарубина по четной стороне (от Первомайской до Лобачевского);
Пешеходная зона улицы Йывана Кырли по нечетной стороне (от Баумана до Фестивальной);
Пешеходная зона улицы Йывана Кырли по четной стороне (от Дворца молодежи до дома № 42 по улице Кырли);
Пешеходная зона улицы Карла Либкнехта по четной стороне (от Мира до Ленинского проспекта);
Пешеходная зона улицы Кирова по нечетной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева);
Пешеходная зона улицы Кирова по четной стороне (от Ленинского проспекта до бульвара Ураева);
Пешеходная зона улицы Красноармейская (от Машиностроителей до Транспортной);
Пешеходная зона улицы Красноармейская по нечетной стороне (от Первомайской до Осипенко);
Пешеходная зона улицы Кремлевская (от Советской до Рябинина);
Пешеходная зона улицы Куйбышева вдоль домов №№ 51, 53 (от Димитрова до дороги, ведущей во двор дома № 35А по улице Куйбышева);
Пешеходная зона улицы Лебедева по четной стороне (от Героев Сталинградской битвы до Карла Либкнехта) и нечетной стороне Ленинского проспекта (от Карла Либкнехта до Петрова);
Пешеходная зона улицы Луначарского (от переулка Чайкиной 1-й до дома № 91 улицы Луначарского);
Пешеходная зона улицы Мира (от Героев Сталинградской битвы до дома № 12 улицы Звездная);
Пешеходная зона улицы Молодежная села Семеновка (от дома №4 улицы Сернурский тракт до дома № 5 улицы Молодежная);
Пешеходная зона улицы Осипенко по нечетной стороне (от Красноармейской до Пролетарской);
Пешеходная зона улицы Первомайская по четной стороне (от Толстого до Чехова);
Пешеходная зона улицы Пролетарская по нечетной стороне (от Советской до Комсомольской);
Пешеходная зона улицы Прохорова (от Яна Крастыня до Строителей);
Пешеходная зона улицы Рябинина (от Ленинского проспекта до Суворова);
Пешеходная зона улицы Свердлова (от Машиностроителей до Анциферова);
Пешеходная зона села Семеновка, улицы Гагарина;
Пешеходная зона улицы Советская (от Пролетарской до Чехова);
Пешеходная зона улицы Советская по четной стороне (от Толстого до Луговой);
Пешеходная зона улицы Строителей по четной стороне (от Васильева до Кырли);
Пешеходная зона улицы Чехова по четной стороне (от дома № 74 до улицы Первомайская);
Пешеходная зона улицы Эшкинина (от Ленинского проспекта до бульвара Чавайна);
Пешеходная зона улицы Яна Крастыня по четной стороне (от Васильева до Прохорова);
Пешеходная зона улицы Эшпая по нечетной стороне (от Кремлевской до Ленинского проспекта);
Пешеходная зона, прилегающая к территории детского сада № 5 со стороны бульвара Чавайна.
ИСТОЧНИК KP.RU