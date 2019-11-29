В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал
Накануне утром в Чердаклинском районе Ульяновской области на пятом километре автодороги «Ульяновск-Архангельское» произошло смертельное ДТП.
Там 23-летний парень, водительский стаж которого всего один год, не справился с управлением и его автомобиль «Шевроле Круз» съехал в кювет, где перевернулся.
- В результате данной аварии водитель иномарки был госпитализирован, а его 73-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, - сообщили в МВД Ульяновской области.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU