В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-29T11:03:26+03:00

У сидевшего за рулем легковушки водительский стаж всего один год

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Накануне утром в Чердаклинском районе Ульяновской области на пятом километре автодороги «Ульяновск-Архангельское» произошло смертельное ДТП.

Там 23-летний парень, водительский стаж которого всего один год, не справился с управлением и его автомобиль «Шевроле Круз» съехал в кювет, где перевернулся.

- В результате данной аварии водитель иномарки был госпитализирован, а его 73-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, - сообщили в МВД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU