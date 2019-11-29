В медучреждения Татарстана не пускают без справки о вакцинации против кори

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-29T10:53:55+03:00

При этом в Татарстане нет вспышки кори Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В связи с повышением уровня заболеваемости корью в России и регистрацией двух подобных случаев в Казани, в медучреждения Татарстана, согласно постановление главного государственного санитарного врача республики,посетители допускаются лишь со справкой о вакцинации против данной болезни.

- В Татарстане нет вспышки кори. Однако справки для прохождения в лечебные учреждения необходимы с профилактической целью: для недопущения возникновения групповых очагов кори и распространения этого заболевания среди населения и защиты ослабленных пациентов больниц от заболевания кори, - говорят в Минздраве Татарстана.

Отметим, что привиться против кори можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Справка делается в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU