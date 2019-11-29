1 декабря 2019 года в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-29T10:23:47+03:00

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В эти выходные суббота и воскресенье в Татарстане по погоде будут резко отличаться. Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, 30 ноября на территории региона днем ожидается умеренный ветер и лишь местами небольшой снег. Температура воздуха максимум от -1 до -6 градусов, на дорогах гололедица.

А вот в воскресенье, 1 декабря, несмотря на то, что это первый день зимы, днем столбики термометров в Татарстане будут показывать от -3 до +2. При этом временами ожидается снег, в том числе и мокрый, а также метель и гололед – последние в отдельных районах. Ветер будет порывистый, сильный до 16 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU