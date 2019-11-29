В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Джуманджи"

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-29T08:35:57+03:00

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На российские киноэкраны выходит американский приключенческий фильм режиссёра Джейка Кэздана «Джуманджи: Зов джунглей». Это третий фильм франшизы «Джуманджи».

Сиквел суперуспешного блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры. На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

ИСТОЧНИК KP.RU