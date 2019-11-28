2019-11-28T18:19:05+03:00
Общество

Содержание искусственных сооружений Казани в 2020 году потребует более 109 миллионов рублей

Среди прочего подрядчик должен будет устранять последствия вандализма, мыть надземные и подземные переходы
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги выделены из бюджета КазаниДеньги выделены из бюджета Казани
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Содержание искусственных сооружений и подъемных платформ Казани в 2020 году будет стоить бюджету города 109,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Работы, среди прочего, будут включать с себя:

Обеспечение безопасного, непрерывного и комфортного движения транспорта и пешеходов;

Подметание и зачистка лотков, проезжей части, осевых и резервных полос дорог;

Мойку прилотковой и проезжей части дорог;

Уборку тротуаров, островков безопасности, ручная мойка тротуаров;

Сбор и вывоз случайного мусора;

Опорожнение урн, мойка, покраска и поправка урн по месту;

Очистку и мойку элементов ограждений безопасности, криволинейных брусов, бетонных колес отбойников, сигнальных столбиков, шумозащитных экранов и стен транспортных тоннелей;

Покраску стен транспортных тоннелей, ограждений;

Очистку «ливневок»;

Устранение аварийных ям на мостах и путепроводах;

Противогололедную обработку проезжей части дорог;

Скол наледи дорог и последующее сгребание их в вал или кучи;

Устранение дефектов, образованные в результате действий вандалов;

Обеспечение контроля за сохранностью муниципального имущества;

Очистку от объявлений, несанкционированной рекламы, надписей подземных и надземных переходов;

Мойку стен, лестниц, перил, напольных и оконных покрытий, стеклянных куполов, поликарбонатных покрытий уличных переходов;

Своевременная замену ламп и проводки в уличных переходах;

Обслуживание подъемных платформ и контроль за их техническим состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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