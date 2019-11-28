Содержание искусственных сооружений Казани в 2020 году потребует более 109 миллионов рублей
Содержание искусственных сооружений и подъемных платформ Казани в 2020 году будет стоить бюджету города 109,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Работы, среди прочего, будут включать с себя:
Обеспечение безопасного, непрерывного и комфортного движения транспорта и пешеходов;
Подметание и зачистка лотков, проезжей части, осевых и резервных полос дорог;
Мойку прилотковой и проезжей части дорог;
Уборку тротуаров, островков безопасности, ручная мойка тротуаров;
Сбор и вывоз случайного мусора;
Опорожнение урн, мойка, покраска и поправка урн по месту;
Очистку и мойку элементов ограждений безопасности, криволинейных брусов, бетонных колес отбойников, сигнальных столбиков, шумозащитных экранов и стен транспортных тоннелей;
Покраску стен транспортных тоннелей, ограждений;
Очистку «ливневок»;
Устранение аварийных ям на мостах и путепроводах;
Противогололедную обработку проезжей части дорог;
Скол наледи дорог и последующее сгребание их в вал или кучи;
Устранение дефектов, образованные в результате действий вандалов;
Обеспечение контроля за сохранностью муниципального имущества;
Очистку от объявлений, несанкционированной рекламы, надписей подземных и надземных переходов;
Мойку стен, лестниц, перил, напольных и оконных покрытий, стеклянных куполов, поликарбонатных покрытий уличных переходов;
Своевременная замену ламп и проводки в уличных переходах;
Обслуживание подъемных платформ и контроль за их техническим состоянием.
ИСТОЧНИК KP.RU