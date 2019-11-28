В Набережных Челнах после драки участников ОПГ скончался 19-летний парень

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-28T16:20:39+03:00

Медики ввели его в искусственную кому, но чуда не произошло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В БСМП Набережных Челнов скончался, не приходя в сознание, 19-летний Радик Фатыхов. Молодому человеку 24 ноября в драке проломили голову. Медики ввели его в искусственную кому, но чуда не произошло, пациент скончался.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан 18-летний Андрей Сюрдов, которого подозревают этом смертельном избиении.

Во время суда по избрании в отношении его меры пресечения свою вину признал частично. Драка была, но смертельные травмы, мол, нанес не он. Сюрдов ранее был судим, а на момент совершения нового преступления находился под следствием. В итоге его отправили под стражу.

Правоохранительные органы Набережных Челнов предполагают, что участники драки 24 ноября - члены молодежных преступных группировок.

ИСТОЧНИК KP.RU