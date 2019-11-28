На уборку помещений Казанского Кремля в 2020 году могут потратить более 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-28T17:29:02+03:00

Уборка там помещений будет производиться ежедневно с 7.00 до 10.00 согласно плану работ Фото: Рамиль ГАЛИ

Общая площадь обслуживаемых территорий около 22,8 тысяч квадратных метров

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Санитарно-техническое обслуживание внутренних помещений административных и музейных зданий музея-заповедника «Казанский Кремль» в 2020 году будет стоить более 7 миллионов рублей. Часть этих денег будет выделена из бюджета Татарстана, остальное – внебюджетные средства.

Согласно техзаданию на сайте госзакупок, обслуживаться будут представительский корпус, архиерейский дом, здание присутственных мест УДП, братский корпус, манеж, юнкерское училище, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Дворцовая церковь, южный павильон, часть помещения котельной, Гауптвахта, Ледник, Спасо-Преображенский собор и музей Пушечного двора. Общая площадь помещений – 22,8 тысяч квадратных метров.

Уборка там будет производиться ежедневно с 7.00 до 10.00 согласно плану работ.

ИСТОЧНИК KP.RU