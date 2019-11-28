2019-11-28T17:29:02+03:00
Экономика

На уборку помещений Казанского Кремля в 2020 году могут потратить более 7 миллионов рублей

Общая площадь обслуживаемых территорий около 22,8 тысяч квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Уборка там помещений будет производиться ежедневно с 7.00 до 10.00 согласно плану работУборка там помещений будет производиться ежедневно с 7.00 до 10.00 согласно плану работФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Санитарно-техническое обслуживание внутренних помещений административных и музейных зданий музея-заповедника «Казанский Кремль» в 2020 году будет стоить более 7 миллионов рублей. Часть этих денег будет выделена из бюджета Татарстана, остальное – внебюджетные средства.

Согласно техзаданию на сайте госзакупок, обслуживаться будут представительский корпус, архиерейский дом, здание присутственных мест УДП, братский корпус, манеж, юнкерское училище, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Дворцовая церковь, южный павильон, часть помещения котельной, Гауптвахта, Ледник, Спасо-Преображенский собор и музей Пушечного двора. Общая площадь помещений – 22,8 тысяч квадратных метров.

Уборка там будет производиться ежедневно с 7.00 до 10.00 согласно плану работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год 2020 в Казани: «КышДаКар-фест» обойдется бюджету города в 2,7 миллиона рублей
Лицо посинело: в Казани спасли мужчину, который долго висел вниз головой
В Марий Эл искали двух заблудившихся в лесу школьниц из реабилитационного центра
Содержание искусственных сооружений Казани в 2020 году потребует более 109 миллионов рублей
В Татарстане сигнал автоизвещателя спас от жуткой смерти пятерых человек
В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ: погиб один человек
ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»
Казанского водителя, который по пьяни насмерть сбил человека, приговорили к 4 годам колонии
Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы
В Казани под мостом застрял автовоз груженный иномарками
В Набережных Челнах после драки участников ОПГ скончался 19-летний парень
На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана в 2020-2021 годах потратят 165,6 миллиона рублей
В Ульяновске в ДТП с автобусом пострадали семь человек, один погиб
В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель пострадала, а ее пассажирка погибла
На коньках можно: в столице Татарстана толщина льда на реке Казанка около Чаши достигла 12 сантиметров
Приехал на велосипеде к салону красоты: жена не пустила его внутрь, мужчина вспылил и теперь приговорен к колонии
29 ноября в центре Казани четыре дома на день отключат от света
В Казани женщина пострадала, когда решила сама потушить горящий дом
В рамках реконструкции дороги к ЖК «Салават Купере» в Казани изымут 11 земельных участков