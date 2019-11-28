Казанского водителя, который по пьяни насмерть сбил человека, приговорили к 4 годам колонии

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-28T17:07:39+03:00

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В Казани 61-летнего местного водителя признали виновным по уголовной статье «нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как было доказано, 26 июля этого года пьяный водитель автомобиля Skoda Octavia на улице Фучика заехал на нерегулируемый пешеходный переход, где сбил молодого человека. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

- Свою вину водитель признал полностью. В итоге суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами в течение 3 лет, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU