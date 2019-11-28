В Казани бухгалтер фирмы подарила "экстрасенсу" более 1,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-28T19:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В один из отделов полиции столицы Татарстана с заявлением о совершенном в отношении ее преступлении пришла 26-летняя девушка, работающая бухгалтером в одной из местных фирм. Она рассказала, что на сайте предсказаний начала общаться с одной женщиной, которая представилась ясновидящей-экстрасенсом Еленой.

Елена пообещала жительнице Казани помочь в решении личных проблем, и за свои услуги запросила деньги. В итоге поверившая ей девушка с середины сентября перечислила на указанный ясновидящей телефон и прикрепленную к нему банковскую карту более 1,5 миллионов рублей.

Когда девушка поняла, что ее обманывают, она обратилась в полицию. Выяснилось, что деньги были перечислены жителю Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU