В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей
Это были ели, пихта и одна береза
Срубленные деревья увезли в неизвестном направлении.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Полицейские выявили в одном из лесничеств Новоторъяльского района Марий Эл незаконную вырубку новогодних деревьев и не только на 4,4 миллиона рублей. Речь идет о 38 елях, 7 деревьев пихта и одной березы. Все это потянуло на объем более 56 кубометров.
«Черные» лесорубы смогли увезти свою добычу в неизвестном направлении.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU