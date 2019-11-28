В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-28T19:12:51+03:00

Это были ели, пихта и одна береза

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Полицейские выявили в одном из лесничеств Новоторъяльского района Марий Эл незаконную вырубку новогодних деревьев и не только на 4,4 миллиона рублей. Речь идет о 38 елях, 7 деревьев пихта и одной березы. Все это потянуло на объем более 56 кубометров.

«Черные» лесорубы смогли увезти свою добычу в неизвестном направлении.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU