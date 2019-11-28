2019-11-28T15:29:46+03:00
Происшествия

В Ульяновске в ДТП с автобусом пострадали семь человек, один погиб

В аварии также участвовали иномарка и грузовая «Газель»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
85-летнюю пассажирку автобуса увезли в больницу, где она позже скончалась.85-летнюю пассажирку автобуса увезли в больницу, где она позже скончалась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Накануне днем в Заволжском районе Ульяновска на Димитровградском шоссе возле дома № 5 в 23-летний водитель автомобиля «Хендэ Тускани» поворачивал налево, когда на светофоре ему горел «зеленый».

Но при этом иномарка врезалась в автобус «ИМЯ-М 3006», который уже было завершал проезд этого перекрестка по прямой. От удара многотонную махину врезался в дерево, а «Хендэ Тускани» влетела в идущую сзади грузовую «Газель».

- В результате чего с места аварии в больницу увезли 66-летнюю женщину, 17-летнюю девушку-подростка и 85-летнюю пенсионерку, которые ехали в автобусе. Последняя позже скончалась в больнице. Также пострадали и другие его пассажиры - 21-летняя девушка, 68-летняя пенсионерка, 20-летняя девушка, 71-летняя женщина, 55-летний мужчина, которым в итоге было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в МВД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год 2020 в Казани: «КышДаКар-фест» обойдется бюджету города в 2,7 миллиона рублей
Лицо посинело: в Казани спасли мужчину, который долго висел вниз головой
В Марий Эл искали двух заблудившихся в лесу школьниц из реабилитационного центра
Содержание искусственных сооружений Казани в 2020 году потребует более 109 миллионов рублей
В Татарстане сигнал автоизвещателя спас от жуткой смерти пятерых человек
В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ: погиб один человек
ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»
На уборку помещений Казанского Кремля в 2020 году могут потратить более 7 миллионов рублей
Казанского водителя, который по пьяни насмерть сбил человека, приговорили к 4 годам колонии
Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы
В Казани под мостом застрял автовоз груженный иномарками
В Набережных Челнах после драки участников ОПГ скончался 19-летний парень
На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана в 2020-2021 годах потратят 165,6 миллиона рублей
В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель пострадала, а ее пассажирка погибла
На коньках можно: в столице Татарстана толщина льда на реке Казанка около Чаши достигла 12 сантиметров
Приехал на велосипеде к салону красоты: жена не пустила его внутрь, мужчина вспылил и теперь приговорен к колонии
29 ноября в центре Казани четыре дома на день отключат от света
В Казани женщина пострадала, когда решила сама потушить горящий дом
В рамках реконструкции дороги к ЖК «Салават Купере» в Казани изымут 11 земельных участков