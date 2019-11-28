В Ульяновске в ДТП с автобусом пострадали семь человек, один погиб

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-28T15:29:46+03:00

85-летнюю пассажирку автобуса увезли в больницу, где она позже скончалась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Накануне днем в Заволжском районе Ульяновска на Димитровградском шоссе возле дома № 5 в 23-летний водитель автомобиля «Хендэ Тускани» поворачивал налево, когда на светофоре ему горел «зеленый».

Но при этом иномарка врезалась в автобус «ИМЯ-М 3006», который уже было завершал проезд этого перекрестка по прямой. От удара многотонную махину врезался в дерево, а «Хендэ Тускани» влетела в идущую сзади грузовую «Газель».

- В результате чего с места аварии в больницу увезли 66-летнюю женщину, 17-летнюю девушку-подростка и 85-летнюю пенсионерку, которые ехали в автобусе. Последняя позже скончалась в больнице. Также пострадали и другие его пассажиры - 21-летняя девушка, 68-летняя пенсионерка, 20-летняя девушка, 71-летняя женщина, 55-летний мужчина, которым в итоге было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в МВД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU