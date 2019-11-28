В Чебоксарах в больнице после ДТП скончалась 17-летняя школьница

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-28T18:58:48+03:00

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Смертельный наезд на пешехода на проспекте Айги в столице Чувашии произошел еще 12 ноября. Там на "зебре" отечественная легковушка сбила 17-летнюю школьницу. Ее с тяжелыми травмами с места ДТП увезли в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, спасти школьницу не удалось - она скончалась 27 ноября.

Известно, что за рулем ВАЗ-2114 был 18-летний молодой человек. Водительские права он получил за три месяца до аварии. К этому времени в отношении чебоксарца составили восемь административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в основном - за превышение скорости.

- Теперь в отношении его возбуждено еще и уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU