Лицо посинело: в Казани спасли мужчину, который долго висел вниз головой

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-28T18:35:45+03:00

Его в таком положении обнаружили жители многоэтажки, они и вызывали экстренные службы

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В Казани неизвестного мужчину обнаружили днем 27 ноября жильцы одного из домов на улице Кулахметова. Незнакомец висел вниз головой на техническом этаже между лестницей. Его ноги застряли. Лицо мужчины уже посинело, ему была необходима помощь.

На место вместе со спасателями приехали сотрудники полиции. Когда 58-летнего пострадавшего сумели вытащить из западни спасатели ЗПСО №2 МЧС Татарстана, его сразу передали стражам порядка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU