Приехал на велосипеде к салону красоты: жена не пустила его внутрь, мужчина вспылил и теперь приговорен к колонии

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-28T14:21:57+03:00

Он сбежал с места происшествия, но полицейский на свою беду смог его найти

Изменить размер текста: A A

В чувашском городе Шумерля 44-летний местный житель, без постоянного места работы, был признан судом виновным в угрозе убийством и нападении на полицейского.

Было доказано, что утром 11 августа этого года в своем городе мужчина по пьяни сел на велосипед и приехал к салону красоты своей тещи, в котором работает его жена. При этом осужденный довольно долго не проживал вместе с законной супругой.

Он захотел зайти в салон, но жена захлопнула стеклянную дверь прямо перед его носом. Разъяренный муж достал нож и стал ее разбивать. При этом он угрожал убить жену. Та сразу же вызвала полицию.

Прибыв на место происшествия, правоохранители не застали там пьяного дебошира. К этому времени мужчина уже успел скрыться. Но его вскоре нашли. Вот только при встрече с полицейскими мужчина накинулся на одного из них и ударил его головой в голову. Страж порядка получил рассечение брови. В итоге дебошира все равно скрутили и доставили в отдел полиции.

- В итоге суд приговорил мужчину к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, осужденный был также привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU