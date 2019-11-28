Приехал на велосипеде к салону красоты: жена не пустила его внутрь, мужчина вспылил и теперь приговорен к колонии
В чувашском городе Шумерля 44-летний местный житель, без постоянного места работы, был признан судом виновным в угрозе убийством и нападении на полицейского.
Было доказано, что утром 11 августа этого года в своем городе мужчина по пьяни сел на велосипед и приехал к салону красоты своей тещи, в котором работает его жена. При этом осужденный довольно долго не проживал вместе с законной супругой.
Он захотел зайти в салон, но жена захлопнула стеклянную дверь прямо перед его носом. Разъяренный муж достал нож и стал ее разбивать. При этом он угрожал убить жену. Та сразу же вызвала полицию.
Прибыв на место происшествия, правоохранители не застали там пьяного дебошира. К этому времени мужчина уже успел скрыться. Но его вскоре нашли. Вот только при встрече с полицейскими мужчина накинулся на одного из них и ударил его головой в голову. Страж порядка получил рассечение брови. В итоге дебошира все равно скрутили и доставили в отдел полиции.
- В итоге суд приговорил мужчину к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.
Кроме того, осужденный был также привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и повреждение чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU