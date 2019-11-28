2019-11-28T13:56:20+03:00
Происшествия

В Казани женщина пострадала, когда решила сама потушить горящий дом

Ее с ожогами увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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В итоге с огнем смогли справиться только пожарные.В итоге с огнем смогли справиться только пожарные.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В Приволжском районе столицы Татарстана в среду, 27 ноября, в 10.08 на улице Прибрежной загорелся частный дом. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Вместе с домом горели надворные постройки.

54-летняя хозяйка пыталась сама потушить огонь, но справиться с ним в итоге сумели только прибывшие на место происшествия пожарные.

- В результате пожара пострадала женщина, которую с ожогами рук 1 степени (2%) увезли в ожоговое отделение РКБ, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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