В Казани женщина пострадала, когда решила сама потушить горящий дом
В Приволжском районе столицы Татарстана в среду, 27 ноября, в 10.08 на улице Прибрежной загорелся частный дом. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Вместе с домом горели надворные постройки.
54-летняя хозяйка пыталась сама потушить огонь, но справиться с ним в итоге сумели только прибывшие на место происшествия пожарные.
- В результате пожара пострадала женщина, которую с ожогами рук 1 степени (2%) увезли в ожоговое отделение РКБ, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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