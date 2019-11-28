Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы
Им предлагается рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят
Опрос поможет подготовке проекта транспортной реформыФото: Мария ЛЕНЦ
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Разработчики транспортной реформы в Нижнекамске предложили горожанам ответить на 8 вопросов. Это поможет подготовке проекта.
Люди должны рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят. Также они могут написать собственные предложения по изменению системы работы общественного транспорта в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU