Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-28T16:45:37+03:00

Им предлагается рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят

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Разработчики транспортной реформы в Нижнекамске предложили горожанам ответить на 8 вопросов. Это поможет подготовке проекта.

Люди должны рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят. Также они могут написать собственные предложения по изменению системы работы общественного транспорта в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU