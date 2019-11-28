2019-11-28T16:45:37+03:00
Общество

Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы

Им предлагается рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят
Алина ГАБДУЛИНА
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Опрос поможет подготовке проекта транспортной реформыОпрос поможет подготовке проекта транспортной реформыФото: Мария ЛЕНЦ
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Разработчики транспортной реформы в Нижнекамске предложили горожанам ответить на 8 вопросов. Это поможет подготовке проекта.

Люди должны рассказать, как часто, когда и по каким направлениям они ездят. Также они могут написать собственные предложения по изменению системы работы общественного транспорта в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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