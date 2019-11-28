В рамках реконструкции дороги к ЖК «Салават Купере» в Казани изымут 11 земельных участков

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-28T13:39:08+03:00

Процесс выкупа участков будет длиться три года

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В Казани для муниципальных нужд у горожан изымут 11 земельных участков вместе с размещенной на них недвижимостью. Сделано это будет в рамках реконструкции дороги к жилому комплексу «Салават Купере». Соответствующая информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

Так, в список изъятия попали участки по адресам: Осиновская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15.

Но перед намеченной процедурой последует оценка рыночной стоимости земли и недвижимости. Только после этого с их хозяевами начнут заключать соответствующие соглашения. В итоге процесс выкупа растянется на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU