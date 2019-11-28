В Татарстане сигнал автоизвещателя спас от жуткой смерти пятерых человек
Пожар в одной из квартире четырехквартирного дома на улице Железнодорожной в посёлке железнодорожного разъезда Базаровка Бугульминского района Татарстана начался 27 ноября в 22.33. За неделю до этого в доме установили автономный пожарный извещатель, и это спасло жизни пятерых жильцов квартиры.
Услышав резкий надоедливый сигнал, они успели самостоятельно выйти на улицу и позвонить в экстренные службы.
Приехавшие пожарные смогли быстро справиться с огнем. Горела мебель в одной из комнат на общей площади пять квадратных метров.
- В результате пожара пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»