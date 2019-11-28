Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М пройдет испытания в Казани
В войска Ту-160М должен поступить в 2021 году
Фото: wikipedia.com
Изменить размер текста:
На площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова пройдут наземные и летные испытания модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известно, что новая версия самолетов оснащена новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью и уникальным оружием. В войска Ту-160М должен поступить в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU