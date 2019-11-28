Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М пройдет испытания в Казани

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-28T12:50:07+03:00

В войска Ту-160М должен поступить в 2021 году

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На площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова пройдут наземные и летные испытания модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Известно, что новая версия самолетов оснащена новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью и уникальным оружием. В войска Ту-160М должен поступить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU