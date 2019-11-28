2019-11-28T10:49:10+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила задним ходом пенсионерку

89-летняя женщина получила опасную травму головы
Лика ИСАЕВА
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Медики увезли пострадавшую в больницуМедики увезли пострадавшую в больницу
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Страшный наезд на 89-летнюю пенсионерку произошел 27 ноября в 18.00 во дворе дома №54 по улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 47-летняя женщина водитель, управляя иномаркой "Шевроле Авео", не убедилась в безопасности маневра, и во время движения задним ходом сбила пенсионерку.

- В результате ДТП пострадавшая получила очаговую травму головного мозга и госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - За ее жизнь борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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