В Казани женщина-водитель сбила задним ходом пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-28T10:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшный наезд на 89-летнюю пенсионерку произошел 27 ноября в 18.00 во дворе дома №54 по улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 47-летняя женщина водитель, управляя иномаркой "Шевроле Авео", не убедилась в безопасности маневра, и во время движения задним ходом сбила пенсионерку.

- В результате ДТП пострадавшая получила очаговую травму головного мозга и госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - За ее жизнь борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU