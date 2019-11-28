2019-11-28T10:09:56+03:00
Общество

ОЭЗ «Алабуга» стала самой перспективной территорией для инвесторов в России

Соответствующий рейтинг она возглавляет уже третий год подряд
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего оценены были 16 особых экономических зон из 14 регионов страныВсего оценены были 16 особых экономических зон из 14 регионов страны
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Стали известны результаты ежегодного Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Так, первое место третий год подряд заняла татарстанская «Алабуга».

Всего же оценены были 16 ОЭЗ из 14 регионов страны. При составлении рейтинга учитывались инвестиционная привлекательность региона в целом, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность инфраструктурой, земельные ресурсы и объекты капитального строительства, инвестиционная и инновационная активность резидентов ОЭЗ, а также информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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