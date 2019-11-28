2019-11-28T09:52:47+03:00
Дом. Семья

В Татарстане дорожники выпустили 14 тысяч мальков сазана в Нижнекамское водохранилище

Мероприятие входит в программу экологического сопровождения проектов строительства дорог
Лика ИСАЕВА
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Молодь выпустили в Нижнекамское водохранилищеМолодь выпустили в Нижнекамское водохранилищеФото: Из материалов пресс-службы
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Необычным, но очень важным для себя делом занимались сотрудники ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»: они выпустили более 14 тысяч мальков сазана в бассейн Нижнекамского водохранилища на Каме.

Это мероприятие входит в программу экологического сопровождения проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта дорожных объектов и искусственных сооружений на них прорабатываются на этапе проектирования.

Особи сазанов подрощены на рыбоводных предприятиях Самарской области. Молодь доставили в специальных контейнерах, оборудованных системой аэрации.

- Мальков выпустили в рамках экологического сопровождения проекта по реконструкции 10-километрового участка автомобильной дороги М-7 «Волга» (км 761+500 – км 771+246), - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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