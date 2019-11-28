В Казани КАМАЗ сбил на "зебре" 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-28T09:38:27+03:00

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Грубо нарушил правила дорожного движения 59-летний водитель КАМАЗа в столице Татарстана, в результате чего пострадала 11-летняя школьница. Девочка в среду, 27 ноября, в 14.59 переходила дорогу по "зебре" возле дома №42А по улице Даурская. Ей горел "зеленый" сигнал светофора, но водитель грузовика проигнорировал правила, и, при повороте налево, не уступил дорогу пешеходу.

В результате наезда девочка получила закрытый перелом ноги и госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU